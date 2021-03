Guérande Centre culturel Athanor Guérande, Loire-Atlantique Concert: Bach to 3D Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Concert: Bach to 3D Centre culturel Athanor, 20 mars 2021-20 mars 2021, Guérande. Concert: Bach to 3D

Centre culturel Athanor, le samedi 20 mars à 18:00

Bach To 3D donne à entendre et à voir la première suite en sol majeur pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach.

Vos oreilles sous casques, vos yeux grands ouverts dans le noir. Le chant du violoncelle s’élève. Minuscule, à peine audible, à peine visible, une onde se met à danser autour de vous, puis deux, puis trois…Les points lumineux apparaissent, disparaissent, les ondes se démultiplient à loisir, s’amplifient. Sur scène, dans la pénombre, trois violoncellistes et une danseuse. Bach to 3D est une relecture à trois instruments de la première suite pour violoncelle seul de Bach, œuvre universelle et intemporelle. La musique de Bach entre en dialogue avec le souffle de la danseuse, enregistré de sorte à devenir une matière sonore, qui s’ajoute à la partition originale. Musique instrumentale Distribution:

Conception et composition scénogaphiée : Soizic Lebrat

Interprétation au violoncelle : Suzanne Fischer, Benjamin Jarry et Soizic Lebrat

Danse : Alice Duchesne

Son : Anne-Laure Lejosne Production Ultrasonore Un spectacle Pôle musique et danse en Loire-Atlantique, présenté dans le cadre de Traverses, dispositif départemental de soutien à la création musicale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T18:00:00 2021-03-20T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Centre culturel Athanor Adresse 2 avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Ville Guérande