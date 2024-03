CONCERT BACH SUR LES ÉPAULES DE VIVALDI Sarrebourg, samedi 18 mai 2024.

À l’époque, Vivaldi était beaucoup plus diffusé et célébré de son vivant que le jeune Bach, de Weimar . Mais lorsque ce dernier se saisit du concerto (inventé par Torelli et développé par Vivaldi) en convertissant un concerto pour quatre violons en concerto pour quatre claviers, on peut dire qu’il canalise l’énergie soliste de Vivaldi pour en faire une vraie composition étoffée, contrapuntique et complexe.

Rarement données en concert public du fait de la gageure de réunir quatre latviens (et autant de calvinistes…), ces œuvres évoquent une véritable compétition. On savait rire chez celui qui deviendra le Cantor de Leipzig !

Ce concert est proposé par l’Ensemble Baroque.Tout public

3 EUR.

Début : 2024-05-18 17:00:00

fin : 2024-05-18 19:00:00

centre socioculturel rue des Berrichons et N.

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est

