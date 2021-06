Saint Antoine l'Abbaye Saint Antoine l'Abbaye Isère, Saint-Antoine-l'Abbaye Concert « Bach s’invite en Corse ! » Saint Antoine l’Abbaye Saint Antoine l'Abbaye Catégories d’évènement: Isère

Saint Antoine l’Abbaye Isère Saint Antoine l’Abbaye Polyphonies Corses par l’ensemble I cantadori accompagné de la claveciniste Ryoko Katayama interprétant de la musique d’orgue ou de clavecin de Johann Sebastian Bach. musee-saint-antoine@isere.fr +33 4 76 36 40 68 http://www.musee-saint-antoine.fr/ Polyphonies Corses par l’ensemble I cantadori accompagné de la claveciniste Ryoko Katayama interprétant de la musique d’orgue ou de clavecin de Johann Sebastian Bach.

Détails Catégories d'évènement: Isère, Saint-Antoine-l'Abbaye
Lieu Saint Antoine l'Abbaye
Adresse Musée de Saint-Antoine-l'Abbaye Le Noviciat
Ville Saint Antoine l'Abbaye