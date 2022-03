Concert « Bach pour l’Ukraine » Église Saint-Germain des Prés Paris Catégorie d’évènement: Paris

Église Saint-Germain des Prés, le lundi 18 avril à 16:00

Lundi 18 avril à 16h 3ème partie de la Clavierübung : les grands chorals du Dogme Anne-Marie Blondel, orgue. Tous les fonds récoltés seront reversés à l’association Île de France – Ukraine Église Saint-Germain des Prés 1 place Saint-Germain des Prés, 75006 Paris Paris Paris

