Concert Baby’s Berserk & Alexis Lumière La Carène Brest, vendredi 1 mars 2024.

Limousine, Snacks, Rhum’n’Kola les titres du premier album des hollandais de Baby’s Bersek ne mentent à personne. Il est ici question de fête, de fun, de laisser tous les soucis de côté pour danser. Proche de la scène post-punk groove des 80’s (ESG, Pylon, A Certain Ratio), la disco du trio mettra d’accord tous les fans de slogans hédonistes, de boîtes à rythmes vintage et de néons fluos.

Le rennais Alexis Lumière, qui dans les années 2000 se rêvait en surfeur rock avec The Cavaliers, s’est depuis tourné vers ses souvenirs d’enfance et à cette brillante vague synthétique, mélancolique et insouciante des années 80. Qu’il soit en solo ou musicien au sein de La Femme ou Forever Pavot, il distille sa joie musicale grâce à ses machines qu’il collectionne et délivre ainsi avec malice une pop électronique luxuriante.

-Baby’s Berserk

Né de la rencontre intercontinentale de musiciens réunis par un amour de la musique club de leur enfance. Faisant le lien entre Amsterdam et Toronto, la quatuor (le Canadien Puggy Beales sur la composition) désormais trio en live est composé du Néerlandais Mano Hollestelle (pilier du groupe Mauskovic Dance Band), Eva WijnBergen et de la designeuse et musicienne Lieselot Elzinga. Dans la grande tradition de Roxy Music, Throbbing Gristle et Malcolm McLaren, Baby’s Berserk n’est pas seulement un groupe de musique d’avant-garde, mais aussi un groupe à l’esthétique très prononcée.

Vous avez toujours voulu voir un groupe électro avec une attitude punk se produire en mélangeant haute couture et haillons à la Flintstone ? Ne cherchez plus, c’est Baby’s Berserk.

– Alexis Lumière

C’est en banlieue parisienne, où il est né, qu’Alexis Molenat signe le pacte qui le liera pour toujours à la musique en fondant le groupe The Cavaliers (BORNBAD RCDS 2008), trio de Surf Music dans lequel il compose et joue la guitare.

Pendant les dix années qui suivront, il montera plusieurs groupes tels que FixiT (punk hardcore), Crywolf (synth-garage), Calypso (synth-pop), travaillera avec les artistes Forever Pavot, Frustration ou encore Last Night, composera et jouera sur scène pour une cinquantaine de représentations la musique de la pièce de théâtre Un Deux Un Deux de Mélanie Mary et François Bégaudeau.

Après tout ce temps passé en studio et sur les routes de France et d’Europe, il décide de passer à la musique qui s’enregistre à la maison en s’équipant de sa première carte son et surtout de ses premiers instruments électroniques un CASIO CT403, un ROLAND JUNO 6 et une BOSS DR-55. Sera alors créé dans la foulée le duo Cité Lumière (ERR REC, Polytechnic Youth Rcds 2017), projet dévoué aux vieux synthétiseurs analogiques et autres boîtes à rythmes, qui durera deux années.

Informations pratiques

Salle La Grande Carène Club de La Carène

Ouverture des portes 20h30 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 21:00:00

fin : 2024-03-01

La Carène 30 rue Jean-Marie Le Bris

Brest 29200 Finistère Bretagne

L'événement Concert Baby's Berserk & Alexis Lumière Brest