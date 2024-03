CONCERT BABOCHE Nilvange, vendredi 15 mars 2024.

Vendredi

Auteur/Compositeur/Interprète, Guillaume Meunier alias BaBoCHE nous sert ses chansons avec honnêteté et poésie. Accompagné de ses 6 cordes et d’une assisse rythmique texturante, la voix parlée, susurrée puis chantée de BaBoCHE nous livre ses mots et ses ambiances dans lesquels le public déambule librement, sans retenue.

Chanson française à texte, décalée, gonflée, poétique, libre, palpable, spongieuse, verte, réelle, humaniste, sexy, dense, rigolote, sobre, heureuse, rêveuse etc…VIVANTE.Tout public

5 EUR.

14 rue Clémenceau

Nilvange 57240 Moselle Grand Est info@legueulard.fr

