Sucé-sur-Erdre Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique, Sucé-sur-Erdre CONCERT BABEL CANTO Sucé-sur-Erdre Sucé-sur-Erdre Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Sucé-sur-Erdre

CONCERT BABEL CANTO Sucé-sur-Erdre, 6 novembre 2021, Sucé-sur-Erdre. CONCERT BABEL CANTO 2021-11-06 – 2021-11-06 Salle Escale Culture Rue de la Papinière

Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique Sucé-sur-Erdre EUR 10 Un groupe qui propose des chants du monde, polyphoniques et traditionnels au profit de l’association ELA. Un concert pour la générosité letortorec44@gmail.com +33 6 83 84 57 51 Un groupe qui propose des chants du monde, polyphoniques et traditionnels au profit de l’association ELA. dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Sucé-sur-Erdre Autres Lieu Sucé-sur-Erdre Adresse Salle Escale Culture Rue de la Papinière Ville Sucé-sur-Erdre lieuville 47.32746#-1.52296