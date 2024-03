Concert Aze dans le Bar du CEM Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre, vendredi 15 mars 2024.

Concert Aze dans le Bar du CEM Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre Seine-Maritime

Duo franco-britannique, Aze est composé d’Antoinette au chant et de Jean-François à la guitare. Tous deux composent et apportent le plus grand soin à l’écriture de leurs chansons, une pop-folk délicate et plutôt bien tournée (Guitarist Magazine). Dotés d’une bonne expérience scénique, Aze a deux albums à son actif. À noter qu’Antoinette a notamment chanté avec Elliott Murphy sur le morceau A Little Push c’est Antoinette.

Vainqueur d’un tremplin musical de l’ARCADE à Port Jérome sur Seine, Aze s’est également illustré lors de l’audition régionale du Printemps de Bourges, en premières partie de Natalia M. King à l’ECPC de Gonfreville l’Orcher et TRYO à Montivilliers.

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 19:30:00

fin : 2024-03-15

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le CEM

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

