2022-03-19 – 2022-03-19

Concert aux notes de jazz et de musiques arabes, avec la formation Azadi Quartet. En première partie, musiques serbes et balkaniques avec Kanzavuri. Sur réservation, pass vaccinal obligatoire. Concert en soutien aux migrants avec l'association "Pour toi" +33 6 85 33 97 92

Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire
8 EUR

