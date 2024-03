Concert Aynsley Lister + Andy Balcon Magic Mirrors Le Havre, vendredi 19 avril 2024.

Concert Aynsley Lister + Andy Balcon Magic Mirrors Le Havre Seine-Maritime

Charismatique par son jeu de guitare et ses mélodies enivrantes, Aynsley Lister enflamme vos sens en quelques secondes.

Laissez-vous séduire par le Blues-Rock électrique, inventif, ancré dans la modernité, offert par les doigts virtuoses d’un artiste sans artifice ni prétention.

Il bouscule les cases, imprégnant sa musique de sonorités pop, soul, voire funk, pour en accentuer la puissance, la force, la beauté.

Tout droit venu du Royaume-Uni, il est d’ailleurs le seul artiste anglais à figurer parmi les Tops 10 des artistes Blues contemporains aux côtés des Whites Stripes, Jon Spencer ou encore Joe Bonnamassa selon le magazine Classic Rock.

1ère partie Andy Balcon

Influencé par Led Zeppelin et Etta James, Andy Balcon revisite le Blues depuis son adolescence. Leader du duo Heymoonshaker et du groupe Dead Chic, il a partagé la scène des plus grands.

C’est en solo qu’il viendra performer pour vous ce Blues parfois délicat, parfois fracassant, qu’il embellit de sa voix ténébreuse.

Réservation obligatoire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:00:00

fin : 2024-04-19

Magic Mirrors 5 Quai Frissard

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie magicmirrors@lehavre.fr

L’événement Concert Aynsley Lister + Andy Balcon Le Havre a été mis à jour le 2024-03-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie