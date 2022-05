Concert Awek, 25 novembre 2022, .

Concert Awek

2022-11-25 21:00:00 21:00:00 – 2022-11-25

5 EUR Awek, c’est 26 années sur la route à user l’asphalte pour écumer les clubs et les festivals, sans jamais faillir ni défaillir, 26 années de passion pour ce blues envoutant voire enivrant, tel un dévouement, 12 albums enregistrés dont 4 aux USA, et plus de 1800 concerts à travers la France, l’Europe, l’Inde, le Maroc, le Québec et les USA. Réservations uniquement par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

+33 2 48 82 11 33

PIXABAY

