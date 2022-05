Concert AWA LY Plougonvelin, 13 mai 2022, Plougonvelin.

Concert AWA LY Rue du stade Espace Keraudy Plougonvelin

2022-05-13 – 2022-05-13 Rue du stade Espace Keraudy

Plougonvelin Finistère

Awa Ly fait preuve sur scène d’une générosité et d’une passion auxquelles nul ne peut résister

Son deuxième album « Close your Eyes » sorti en mars 2020 avec la participation de Delgres, Arthur H, Anne Paceo, Moh Kouyate, Piers Faccini, est le fruit d’une longue maturation et marque une étape importante dans le parcours de cette artiste intègre et d’une rare sensibilité. Les chansons d’Awa Ly ne s’écoutent pas seulement, il faut, pour en saisir la vérité profonde, voir sa manière de faire corps avec elles, découvrir la chorégraphie naturelle des mains, des gestes et des mouvements. Il faut aussi la voir instaurer cette magie bien à elle, faite de partage, de bienveillance douce, d’optimisme et de foi dans l’humanité. Aussi peut- on présager que ce nouveau répertoire sera pour cette grande artiste de scène l’occasion de communier plus étroitement encore avec son public.

Awa Ly voix, David Remy guitare, Clément Landais basse, Ismael Nobour batterie, Nirina Rakotomavo clavier

accueil@espacekeraudy.com +33 2 98 38 00 38 https://www.espacekeraudy.com/

Awa Ly fait preuve sur scène d’une générosité et d’une passion auxquelles nul ne peut résister

Son deuxième album « Close your Eyes » sorti en mars 2020 avec la participation de Delgres, Arthur H, Anne Paceo, Moh Kouyate, Piers Faccini, est le fruit d’une longue maturation et marque une étape importante dans le parcours de cette artiste intègre et d’une rare sensibilité. Les chansons d’Awa Ly ne s’écoutent pas seulement, il faut, pour en saisir la vérité profonde, voir sa manière de faire corps avec elles, découvrir la chorégraphie naturelle des mains, des gestes et des mouvements. Il faut aussi la voir instaurer cette magie bien à elle, faite de partage, de bienveillance douce, d’optimisme et de foi dans l’humanité. Aussi peut- on présager que ce nouveau répertoire sera pour cette grande artiste de scène l’occasion de communier plus étroitement encore avec son public.

Awa Ly voix, David Remy guitare, Clément Landais basse, Ismael Nobour batterie, Nirina Rakotomavo clavier

Rue du stade Espace Keraudy Plougonvelin

dernière mise à jour : 2022-04-22 par