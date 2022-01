Concert avec une intelligence artificielle Le Cube, 4 mars 2022, Issy-les- Moulineaux.

Date et horaire exacts : Le vendredi 11 mars 2022

de 21h00 à 22h00

Le vendredi 04 mars 2022

de 21h00 à 22h00

payant

DJ set à l’ombre d’une IA: Accompagné sur scène d’une intelligence artificielle qui compose de la musique en temps réel, venez découvrir le musicien et compositeur SKYGGE dans Ballad of the Shadow, une création musicale à l’univers visuel onirique et mystérieux.

SKYGGE (ombre en danois) est l’autre facette de l’auteur-compositeur et producteur français Benoit Carré, qui a choisi ce pseudo en référence au conte d’Andersen, L’Ombre, où l’ombre du savant s’humanise au contact de la poésie. Conscient dès 2016 du potentiel créatif de ces nouveaux outils, il rassemble autour de son projet d’album des musiciens d’horizons différents pour sortir Hello World en Janvier 2018, le premier album composé avec l’aide d’une IA (Kyrie Kristmanson, C Duncan, The Pirouettes, Catastrophe, Laurent Bardainne, Michael Lovett, Ash Workman ou encore Médéric Collignon et Camille Bertault). Dans son dernier EP American Folk Songs sorti en Octobre 2019, SKYGGE utilise une intelligence artificielle pour créer de nouvelles harmonies sur des enregistrements anciens de chansons Folk interprétées a cappella par des chanteurs emblématiques tels que Pete Seeger et Horton Barker.

Plus connu sous le nom de SKYGGE, Benoit Carré est un compositeur français évoluant à l’avant-garde de la création musicale assistée par l’intelligence artificielle. Développés en collaboration avec des équipes de chercheurs spécialisées, les algorithmes de Benoît Carré produisent des mélodies, des sonorités et des rythmes nouveaux qui bouleversent profondément notre manière de concevoir la création musicale. 4 ans après Hello World, le premier album au monde de musique pop co-créé par une intelligence artificielle, Ballad of the Shadow, le dernier album SKYGGE, explore un nouveau pan de la co-créativité personne-machine. Inspiré par le conte fantastique d’Andersen l’Ombre, dans lequel l’ombre d’un jeune savant s’humanise au contact de la poésie, SKYGGE se produira sur scène accompagnée d’une entité artificielle produisant de nouvelles sonorités à partir de sa propre voix. Simultanément, un décor et des vidéos créés par le label OYE finiront de renvoyer à l’univers mystérieux et onirique du Conte d’Andersen.

Le Cube 20 Cours St Vincent Issy-les- Moulineaux 92130

Contact : 01.58.88.30.00 contact@lecube.com https://lecube.com/ https://www.facebook.com/lecube.digitalart/ https://twitter.com/lecubetwit

Concert;Expo;Innovation;Loisirs;Sciences;Spectacle musical

Date complète :

2022-03-04T21:00:00+01:00_2022-03-04T22:00:00+01:00;2022-03-11T21:00:00+01:00_2022-03-11T22:00:00+01:00