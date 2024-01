Concert avec Toxic Frogs / Festival « La Semaine Acadienne 2024 » rue de l’Édit Courseulles-sur-Mer, vendredi 9 août 2024.

Concert avec Toxic Frogs / Festival « La Semaine Acadienne 2024 » rue de l’Édit Courseulles-sur-Mer Calvados

Toxic Frogs est un gang féminin de musique celtique punk rock, style festif et explosif, crée par Ella Beccaria, la chanteuse violoniste est vouée à enflammer les foules tout en éveillant les consciences sur des sujets de société actuels.

Taillées pour la scène, les filles distillent sans compromis à coups de riffs rageurs leur musique de plus en plus socialement engagée, traitant aussi bien des violences faites aux femmes, du sujet sensible des migrants, que de la folie d’un capitalisme devenu incontrôlable et bien entendu, adhérant à la cause des femmes dans l’industrie musicale avec le hashtag #MoreWomenOnStage.

Leur humour et leur énergie débordante ne sont jamais bien loin, emportant dans leur folle épopée le public, qui se paye un shoot d’adrénaline en jumpant pendant quasiment tout le show.

Le groupe compte plus de 100 concerts à son actif et a sorti trois disques qui ont tous rencontré des critiques plus qu’enthousiastes, aussi bien de la part des professionnels que du public, toujours plus nombreux.

Billetterie https://www.billetweb.fr/toxic-frogs

rue de l’Édit Salle de l’Édit

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie infos@semaineacadienne.net

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09 21:00:00

fin : 2024-08-09 23:00:00



L’événement Concert avec Toxic Frogs / Festival « La Semaine Acadienne 2024 » Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2024-01-25 par OT CA de Lisieux Normandie