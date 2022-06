Concert Avec Stomp n’Blues Saint-Sorlin-en-Valloire Saint-Sorlin-en-Valloire Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Sorlin-en-Valloire

Concert Avec Stomp n’Blues Saint-Sorlin-en-Valloire, 21 juillet 2022, Saint-Sorlin-en-Valloire. Concert Avec Stomp n’Blues

15 Place des Gauds Auberge du moulin Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme Auberge du moulin 15 Place des Gauds

2022-07-21 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-21

Auberge du moulin 15 Place des Gauds

Saint-Sorlin-en-Valloire

Drôme Saint-Sorlin-en-Valloire Concert de blues country folk. Soirée Tapas, Cocktails et Bière. Les autres boissons seront bien sûr disponibles. contact@auberge-moulin.fr +33 4 75 31 99 96 http://www.aubergemoulin.fr/ Auberge du moulin 15 Place des Gauds Saint-Sorlin-en-Valloire

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Sorlin-en-Valloire Other Lieu Saint-Sorlin-en-Valloire Adresse Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme Auberge du moulin 15 Place des Gauds Ville Saint-Sorlin-en-Valloire lieuville Auberge du moulin 15 Place des Gauds Saint-Sorlin-en-Valloire Departement Drôme

Saint-Sorlin-en-Valloire Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sorlin-en-valloire/

Concert Avec Stomp n’Blues Saint-Sorlin-en-Valloire 2022-07-21 was last modified: by Concert Avec Stomp n’Blues Saint-Sorlin-en-Valloire Saint-Sorlin-en-Valloire 21 juillet 2022 15 Place des Gauds Auberge du moulin Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme

Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme