CONCERT AVEC STETRICE, 9 août 2022, .

CONCERT AVEC STETRICE

2022-08-09 21:00:00 – 2022-08-09 21:00:00

Ce groupe aux sons folk rock celtiques et festifs propose des compositions originales et traditionnelles revisitées.

Il vous invite au voyage entre légendes et Histoire de Bretagne.

