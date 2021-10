Carantec Carantec Carantec, Finistère Concert avec Stéphanie Moraly (violon) & Romain David (piano) Carantec Carantec Catégories d’évènement: Carantec

Finistère

Concert avec Stéphanie Moraly (violon) & Romain David (piano)
2021-11-11 20:30:00
Rue du Kelenn Eglise Saint-Carantec
Carantec Finistère

Carantec Finistère Carantec En partenariat avec le festival Ad Lib, concert avec Stéphanie Moraly (violon) & Romain David (piano) sur des oeuvres de Brahms, Dohnanyi, Respighi, Szymanowski +33 2 98 67 95 07 https://www.carantecculture.com/ En partenariat avec le festival Ad Lib, concert avec Stéphanie Moraly (violon) & Romain David (piano) sur des oeuvres de Brahms, Dohnanyi, Respighi, Szymanowski dernière mise à jour : 2021-10-01 par

