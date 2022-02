Concert avec Play Own Play Foyer familial Cambremer Catégories d’évènement: Calvados

**PLAY OWN PLAY, DIT P.O.P.** sera en concert au foyer familial de Cambremer le **26 février à 20h30** ! Un quintet de « jazz-hip-hop-mandingue » qui fusionne l’univers du saxophoniste/compositeur Vincent Leyreloup à celui de Oua-Anou Diarra, flûtiste peul et griot originaire du Burkina-Faso. Traversant les univers du swing, du groove et de l’afro-beat, ce groupe voyage de valses colorées en hip-hop déjantés. Jouant avec les couleurs, explorant les humeurs, P.O.P. confronte une écriture moderne et rigoureuse à l’aventure et à l’improvisation. Quelques extraits pour donner envie… * [[https://www.youtube.com/watch?v=OWrIrMeWIDs](https://www.youtube.com/watch?v=OWrIrMeWIDs)](https://www.youtube.com/watch?v=OWrIrMeWIDs) * [[https://www.youtube.com/watch?v=-sdmrt2iikM](https://www.youtube.com/watch?v=-sdmrt2iikM)](https://www.youtube.com/watch?v=-sdmrt2iikM) * [[https://www.youtube.com/watch?v=BQeaWRf-g7Q](https://www.youtube.com/watch?v=BQeaWRf-g7Q)](https://www.youtube.com/watch?v=BQeaWRf-g7Q) **Vincent LEYRELOUP** : Saxophones, composition **Oua-anou DIARRA** : Flûte peul, Tamanis **Gilles COULOMBIER** : Claviers **Hugues LETORT** : Contrebasse **Jean-Luc « Nesta » MONDELICE** : Batterie **Entrée gratuite** (un chapeau sera à disposition pour les artistes) – Buvette – **Passe vaccinal nécessaire**. Concert organisé par l’association **L’Être Enchanté** Rendez-vous au foyer familial de Cambremer avec P.O.P le 26 février à 20h30 Foyer familial avenue des Tilleuls 14340 cambremer Cambremer Cambremer Calvados

