Mesquer Place de l'Orée du Bois Loire-Atlantique, Mesquer Concert avec Plantec et Tilde Place de l’Orée du Bois Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

Concert avec Plantec et Tilde Place de l’Orée du Bois, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Mesquer. Concert avec Plantec et Tilde

Place de l’Orée du Bois, le mercredi 28 juillet à 21:00

Plantec – Fest noz trad Electro. Fusionnant les rythmes puissants de la danse à des compositions aériennes et envoûtantes le groupe a créé un style unique mélangeant textures acoustiques, électriques et électroniques. Tilde – Pierre-Marie KERVAREC au chant et à la bombarde, François LE GOFF au biniou et Stéphane LE TALLEC aux guitares Tildẽ fait partie de cette nouvelle génération de musiciens ancrée dans les musiques populaires et aguerrie aux esthétiques actuelles innovantes, butinant avec gourmandise les répertoires électro, rock ou blues. ​Bar, crêpes et galettes sur place. Pour écouter PLANTEC :[ ​https://www.youtube.com/user/freresplantec](www.youtube.com/user/freresplantec) Pour écouter TILDE :[ ​https://www.youtube.com/watch?v=_DcSsCIMZnw](http://www.youtube.com/watch?v=_DcSsCIMZnw) Plantec – Fest noz trad Electro. Fusionnant les rythmes puissants de la danse à des compositions aériennes et envoûtantes le groupe a créé un style unique mélangeant textures acoustiques, électriq… Place de l’Orée du Bois Quimiac 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-28T21:00:00 2021-07-28T07:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Mesquer Étiquettes évènement : Autres Lieu Place de l'Orée du Bois Adresse Quimiac 44420 Mesquer Ville Mesquer lieuville Place de l'Orée du Bois Mesquer