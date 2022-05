Concert avec Pepperback : tribute to The Beatles, 16 juillet 2022, .

Concert avec Pepperback : tribute to The Beatles

2022-07-16 21:30:00 – 2022-07-16 23:30:00

EUR 0 0 Tous les samedis en juillet et août, retrouvez au kiosque des concerts avec un Tribute Band.

Ce soir c’est le groupe Pepperback qui reprendra un répertoire 100% The Beatles.

Au cours de leur carrière, les membres de Pepperback se sont tous confrontés au moins une fois au répertoire des Beatles. Après avoir repris ces morceaux de diverses manières chacun de leur côté, et à l’occasion du cinquantième anniversaire du passage des Fab Four à l’Olympia, l’envie leur est venue de se réunir. Leur projet : reproduire à cinq les arrangements de voix, de claviers…

Aujourd’hui ils se sont approprié ce répertoire et ils le réinterprètent en concert avec la puissance du son moderne tout en restant extrêmement fidèles aux originaux.

Ils offrent une interprétation énergique, précise et habitée de ces chansons qui font partie de notre mémoire collective.

