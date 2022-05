Concert avec Pablo Lentini Riva et Pierre Pradier à la guitare à Brasparts. Brasparts Brasparts Catégories d’évènement: Brasparts

Finistère

Concert avec Pablo Lentini Riva et Pierre Pradier à la guitare à Brasparts. Brasparts, 29 mai 2022, Brasparts. Concert avec Pablo Lentini Riva et Pierre Pradier à la guitare à Brasparts. Brasparts

2022-05-29 – 2022-05-29

Brasparts Finistère Brasparts Un concert avec Pablo Lentini Riva et Pierre Pradier à la guitare aura lieu en l’Eglise Notre Dame Saint Tugen à Brasparts, le dimanche 29 mai 2022 à 18h00. pour le Festival Musiques au Cœur des Monts d’Arrée.

Renseignements au 06 17 44 16 01. Entrée 15€, gratuit pour les enfants de moins de 16 ans, pour les personnes sans emplois et les étudiants. +33 6 17 44 16 01 http://musiquesmontsdarree.wixsite.com/musiques Un concert avec Pablo Lentini Riva et Pierre Pradier à la guitare aura lieu en l’Eglise Notre Dame Saint Tugen à Brasparts, le dimanche 29 mai 2022 à 18h00. pour le Festival Musiques au Cœur des Monts d’Arrée.

Renseignements au 06 17 44 16 01. Entrée 15€, gratuit pour les enfants de moins de 16 ans, pour les personnes sans emplois et les étudiants. Brasparts

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Brasparts, Finistère Autres Lieu Brasparts Adresse Ville Brasparts lieuville Brasparts Departement Finistère

Brasparts Brasparts Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brasparts/

Concert avec Pablo Lentini Riva et Pierre Pradier à la guitare à Brasparts. Brasparts 2022-05-29 was last modified: by Concert avec Pablo Lentini Riva et Pierre Pradier à la guitare à Brasparts. Brasparts Brasparts 29 mai 2022 Brasparts finistère

Brasparts Finistère