Concert avec OPEN CALL JAM Huppy, 23 octobre 2021, Huppy.

Concert avec OPEN CALL JAM 2021-10-23 21:00:00 – 2021-10-23 00:00:00

Huppy Somme Huppy

CONCERT ACOUSTIQUE

Ils sont trois, ils sont rouennais, ils viennent pour la première fois à La Source !

Deux voix (une suave et une rauque) un gratté talentueux, une batterie groovy pour vous régaler toute la soirée

On vous présente OPEN CALL JAM !

Pop, rock, variétés françaises et internationales, un set de minimum 3h

À découvrir ABSOLUUUMENT !

Nos planches à déguster sur place, et la piste pour vous déchaîner !

Réservations conseillés ou via messages privés.

+33 3 22 24 08 65

