Landes Saubrigues Pour Old School Funky Family, la musique y est pétillante et chaloupée, les arrangements ciselés et audacieux, le tout dans une ambiance bon-enfant qui traduit les 15 ans de complicité et de partage de ces amis du lycée.

The Ghost Towns (Gagnant Tremplin Plein Chant 2022) est un duo qui semble débarqué tout droit d'une planète inexplorée.The Ghost Towns c'est un vaisseau « tribal rock » percutant, naviguant entre la puissance des trous noirs et la clarté des étoiles. Un concert Funk / Rock à ne pas manquer !

