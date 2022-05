Concert avec Nicolas Dautricourt, Quatuor Capriccio, Jean-Marie Ecay, The Gutta Boys: horaire et lieu à confirmer Espalion Espalion Catégories d’évènement: 12500

Lieu à confirmer Espalion 12500 Espalion 20 EUR Au cours du siècle qui suivit la disparition de Camille St Saëns, dernier des grands compositeurs romantiques français, le langage a considérablement évolué, s’est enrichi très significativement. De formes traditionnelles aux formes les plus éclatées, des célèbres standards classiques aux tentatives jazz ou klezmer, c’est à dire une exaltante immersion au coeur de ces transformations multiples que nous vous convions, le quatuor Cappricio, moi-même, ainsi que de nombreux artistes surprises!

Artistes: Nicolas Dautricourt au violon, Quatuor Cappricio, Jean-Marie Ecay, guitare, The Gutta Boys (Knut-Erik Sundquist, contrebasse, Atle Sponberg, alto) et bien d’autres artistes invités et surprises…

Programme:

1ère partie: Camille St-Saëns: danse macabre, concerto N°3 en si mineur op 61 pour violon et orchestre (arrangements pour cordes Nicolas Dauticourt)

