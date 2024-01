CONCERT avec NAUTILIS // Jazz et musique improvisée BEAJ KAFE, Brest, Finistère Brest, mardi 27 février 2024.

CONCERT avec NAUTILIS // Jazz et musique improvisée BEAJ KAFE, Brest, Finistère Brest Mardi 27 février, 18h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-27 18:30

Fin : 2024-02-27 20:00

Dans une ambiance chaleureuse et animée, les musiciens de l’Ensemble Nautilis reviennent au Beaj Kafe pour nous offrir un voyage musical au cœur d’un imaginaire fabuleux en compagnie de Nicolas Pointard (batterie), Claudia Solal (voix, textes) et Christophe Rocher (clarinettes).

https://www.ensemble-nautilis.org/

GRATUIT, Places limitées, sans réservation

PETITE RESTAURATION SUR PLACE

BEAJ KAFE, Brest, Finistère 51 rue Branda 29200Brest Saint-Martin Brest 29200 Finistère