Concert avec Mezzanine Romans-sur-Isère, 21 janvier 2023, Romans-sur-Isère . Concert avec Mezzanine Le Maquisart Place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme Place Perrot de Verdun Le Maquisart

2023-01-21 21:00:00 21:00:00 – 2023-01-21

Drôme Mezzanine, formation Folk blues grenobloise, propose depuis 3 ans maintenant un concert varié et chaleureux. Les musiciens vous emmènent sur une musique sincère faite de compositions et de reprises… +33 9 72 46 92 43 https://www.lemaquisart.fr/ Place Perrot de Verdun Le Maquisart Romans-sur-Isère

