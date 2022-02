Concert avec Martha High et the Italian Royal Family & A Polylogue From Sila Saubrigues Saubrigues Catégories d’évènement: Landes

Saubrigues Landes Saubrigues Martha est l’ancienne choriste de James Brown pendant plus de 30 ans nous revient pour son projet en solo, accompagnée de The Italian Royal Family. Une soirée Soul avec une légende!

A Polylogue from Sila est de cette nouvelle génération d'artistes anglais et américains qui mêlent leur jazz à un discours hip hop, soul et électro, les musiciens français excellent eux aussi dans cette subtile fusion groove.

A Polylogue from Sila est de cette nouvelle génération d’artistes anglais et américains qui mêlent leur jazz à un discours hip hop, soul et électro, les musiciens français excellent eux aussi dans cette subtile fusion groove. Scène aux champs

