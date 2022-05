Concert avec Marie Daney

Concert avec Marie Daney

2022-09-07 21:00:00 21:00:00 – 2022-09-07 Eglise du village Une belle voix pour des chants d’aujourd’hui.

Marie Daney a chanté dans les choeurs du grand théâtre de Bordeaux, de l’opéra de Nice et du Capitole de Toulouse.

Son répertoire va des chansons de variétés aux airs d’opéra. Eglise du village dernière mise à jour : 2022-04-14 par

