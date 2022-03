Concert avec Louis Rodde et Gwendal Giguelay abbaye d’Auberive Auberive Catégories d’évènement: Auberive

Une rêverie musicale où le violoncelle se fait le médium d’un voyage imaginaire autour du merveilleux : où la Venise brumeuse et fantastique de Liszt répond aux récits de contes de fées germaniques de Schumann ; un univers où les cygnes se transforment en princesse, et où les princesses se transforment en sirène. Programme : Beethoven, Liszt, Schumann, Villa-Lobos, Sibelius, Janacek, Koechlin

Plein tarif 18€ / Membre AC2A 15€ / Tarif 12-25 ans 10€ / Gratuit aux enfants (-12 ans)

Fées et sortilèges : concert de musique classique avec Louis Rodde (violoncelle) et Gwendal Giguelay (piano) abbaye d'Auberive

