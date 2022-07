Concert avec l’orchestre « Les Métamorphoses » à Morée Morée, 12 juillet 2022, Morée.

Concert avec l’orchestre « Les Métamorphoses » à Morée

Morée Loir-et-Cher OT de Vendome – Territoires Vendomois

2022-07-12 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-12

Morée

Loir-et-Cher

Morée

15 EUR 15 Concert avec l’orchestre « Les Métamorphoses » à Morée. Orchestre dirigé par Amaury du CLOSEL. Formation réduite de 9 musiciens. Au programme : Cantata du mariage de Jean-Sébastien BACH, Concerto pour 2 hautbois d’Antonio VIVALDI et ouverture et Airs d’Alcina et Georg Friedrich HAENDEL.

Concert exceptionnel dans un cadre exceptionnel…

+33 6 75 71 71 09

Concert avec l’orchestre « Les Métamorphoses » à Morée. Orchestre dirigé par Amaury du CLOSEL. Formation réduite de 9 musiciens. Au programme : Cantata du mariage de Jean-Sébastien BACH, Concerto pour 2 hautbois d’Antonio VIVALDI et ouverture et Airs d’Alcina et Georg Friedrich HAENDEL.

Les métamorphoses

Morée

dernière mise à jour : 2022-07-01 par OT de Vendome – Territoires Vendomois