Drôme EUR L’orchestre de l’Harmonie Sainte Cécile est invité par la chorale Déliss’Canto de Romans pour un concert en l’église Notre Dame de Lourdes (à Romans) en soirée, le samedi 25 mars 2023 à 20h00. delisscanto@gmail.com +33 6 17 58 04 93 http://www.delisscanto.com/ Eglise Notre Dame de Lourdes 7 rue Solferino Romans-sur-Isère

