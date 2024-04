Concert avec Lola Zolas le bourg Castelnaud-la-Chapelle, samedi 25 mai 2024.

Concert avec Lola Zolas le bourg Castelnaud-la-Chapelle Dordogne

Lola Zolas partage sa passion des belles chansons en proposant un répertoire varié composé de

chansons originales écrites en français et en anglais ainsi que des reprises de grands artistes tels

que Brassens, Les Velvet underground, les Ritas Mitsouko et bien d’autres!

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 20:30:00

fin : 2024-05-25

le bourg Salle de l’ancienne école

Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Concert avec Lola Zolas Castelnaud-la-Chapelle a été mis à jour le 2024-03-30 par Périgord Noir Vallée Dordogne