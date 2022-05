Concert avec les Polissons de la chanson Puymirol Puymirol Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Puymirol

Concert avec les Polissons de la chanson Puymirol, 8 juillet 2022, Puymirol. Concert avec les Polissons de la chanson Puymirol

2022-07-08 – 2022-07-08

Puymirol Lot-et-Garonne Puymirol Soirée concert avec les Polissons de la chanson au restaurant de la piscine C’ le Snack. Sur réservation Soirée concert avec les Polissons de la chanson au restaurant de la piscine C’ le Snack. Sur réservation +33 6 89 61 51 04 Soirée concert avec les Polissons de la chanson au restaurant de la piscine C’ le Snack. Sur réservation Céline Cadot

Puymirol

dernière mise à jour : 2022-05-12 par OT Porte d’Aquitaine en Pays de Serres

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Puymirol Autres Lieu Puymirol Adresse Ville Puymirol lieuville Puymirol Departement Lot-et-Garonne

Puymirol Puymirol Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puymirol/

Concert avec les Polissons de la chanson Puymirol 2022-07-08 was last modified: by Concert avec les Polissons de la chanson Puymirol Puymirol 8 juillet 2022 Lot-et-Garonne Puymirol

Puymirol Lot-et-Garonne