Les Rousses Les Rousses Jura, Les Rousses Concert avec “Les cordes et voix magiques d’Ukraine” Les Rousses Les Rousses Catégories d’évènement: Jura

Les Rousses

Concert avec “Les cordes et voix magiques d’Ukraine” Les Rousses, 9 août 2021, Les Rousses. Concert avec “Les cordes et voix magiques d’Ukraine” 2021-08-09 20:30:00 – 2021-08-09 22:30:00 Rue de l’Église Eglise Saint-Pierre

Les Rousses Jura Les Rousses EUR 15 15 Concert de musique classique, moderne et du monde pour bandoura mais aussi de musique traditionnelle des kobzars. Pass sanitaire exigé pour le public majeur. infos@lesrousses.com +33 3 84 60 02 55 Concert de musique classique, moderne et du monde pour bandoura mais aussi de musique traditionnelle des kobzars. Pass sanitaire exigé pour le public majeur. dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Les Rousses Autres Lieu Les Rousses Adresse Rue de l'Église Eglise Saint-Pierre Ville Les Rousses lieuville 46.4863#6.06132