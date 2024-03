Concert avec les « Churchfitters » Salle Polyvalente Le Hinglé, samedi 6 avril 2024.

Les « Churchfitters », trio de folk celtique, réunissent les rythmes de la pop et du rock avec l’irrésistible joie de vivre de la musique traditionnelle.

Ces trois musiciens-chanteurs talentueux et multi-instrumentistes (plus de 15 instruments joués sur scène) basés en Bretagne présentent un spectacle sans cesse renouvelé. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06

Salle Polyvalente Route des Granits

Le Hinglé 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

