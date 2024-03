Concert avec les chorales « La Clé des Chants » et « Cantarée » de Pleyber-Christ. Place de l’Église Pleyber-Christ, dimanche 7 avril 2024.

Concert avec les chorales « La Clé des Chants » et « Cantarée » de Pleyber-Christ. Place de l’Église Pleyber-Christ Finistère

L’association sportive et culturelle de Pleyber-Christ (ASC), vous invite à assister au concert des deux chorales « La Clé des Chants » de Morlaix et « Cantarée » de Pleyber-Christ, un répertoire classique et contemporain.

Rendez-vous à l’église Saint-Pierre de Pleyber-Christ. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 16:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Place de l’Église Eglise Saint-Pierre

Pleyber-Christ 29410 Finistère Bretagne

L’événement Concert avec les chorales « La Clé des Chants » et « Cantarée » de Pleyber-Christ. Pleyber-Christ a été mis à jour le 2024-03-17 par OT BAIE DE MORLAIX