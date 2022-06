Concert avec les choeurs mixtes Choeur and Co et Edelweiss Monein Monein Catégories d’évènement: 64360

Concert avec les choeurs mixtes Choeur and Co et Edelweiss Monein, 11 juin 2022, Monein. Concert avec les choeurs mixtes Choeur and Co et Edelweiss Domaine Nigri 31 chemin Lacoste Monein

2022-06-11 – 2022-06-11 Domaine Nigri 31 chemin Lacoste

Monein 64360 Premier événement culturel de la saison au Domaine Nigri avec Les chorales Edelweiss (Tarbes)et Choeur & Co (Seignanx). Elles sont dirigées respectivement par Jean François Robineau et Mimi Remazeilles. Elles se retrouvent pour un concert unique. 60 choristes animent cette soirée autour d’un répertoire varié et original, s’étendant des chants du monde au chant sacré et balayant de nombreux styles et époques.

Domaine Nigri 31 chemin Lacoste Monein

