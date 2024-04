Concert avec les Castillon Placette Croisière (Ancien Casino) Hendaye, samedi 8 juin 2024.

Dans le cadre de la Journée de la Glisse.

Fabien et Mélissa sont frère et sœur et jouent ensemble depuis leur plus jeune âge. Après plusieurs collaborations dans diverses formations musicales, ils décident en 2017 de fonder Les Castillon un duo acoustique électrique rendant hommage aux artistes qui les ont marqués et influencés (Kate Bush, David Bowie, Pink Floyd, Michael Jackson, The Doors…). À croire que ces deux-là aiment se supporter !

Un travail soigné de réarrangement à 2 guitares et 2 voix est effectué afin de respecter la richesse des morceaux choisis. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 16:00:00

fin : 2024-06-08

Placette Croisière (Ancien Casino) Boulevard de la Mer

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

