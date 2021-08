Concert avec les Boulinerien Plozévet, 14 août 2021, Plozévet.

Concert avec les Boulinerien 2021-08-14 – 2021-08-14

Plozévet Finistère Plozévet

Le groupe Boulinerien de Plozévet chante de puis plus de 25 ans la mer et ses marins. Venez découvrir

avec eux l’ambiance chaleureuse et festive des estaminets aux sons de la guitare, de la flute, des accordéons et de leur voix d’homme.

Pass sanitaire exigé pour les plus de 17 ans

+33 2 98 91 30 10

