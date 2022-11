CONCERT AVEC L’ENSEMBLE VOCAL COTTON FIELDS Fraize Fraize Catégories d’évènement: Fraize

Vosges

CONCERT AVEC L’ENSEMBLE VOCAL COTTON FIELDS Fraize, 17 décembre 2022, Fraize. CONCERT AVEC L’ENSEMBLE VOCAL COTTON FIELDS

Eglise rue de l’Eglise Fraize Vosges rue de l’Eglise Eglise

2022-12-17 16:00:00 16:00:00 – 2022-12-17

rue de l’Eglise Eglise

Fraize

Vosges Présent sur la scène musicale en Alsace depuis octobre 1989, l’ensemble vocal Cotton Fields réunit 11 chanteurs expérimentés autour des musiques noires américaines.

Sous la direction artistique de Pierre-Luc Pfrimmer, Cotton Fields s’attache à la relecture innovante des musiques afro-américaines (spirituals, hymnes afro-américains, gospels, jazz-vocal, vocal-pop, etc…)

Partager avec le public l’émotion immédiate de ces musiques, de la prière à la jubilation, avec le souci permanent de la qualité musicale, de la présence scénique, d’une identité artistique forte, tel est le fondement de cet ensemble.

Un programme autour des noëls traditionnels, gospels, spirituals, jazz et vocal pop. La tradition de Noël croise les sonorités riches et diverses des musiques afro-américaines, alternant tendresse délicate et joie communicative.

Réservations à l’Office de Tourisme de Plainfaing au 03 29 42 22 22. rue de l’Eglise Eglise Fraize

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Fraize, Vosges Autres Lieu Fraize Adresse Fraize Vosges rue de l'Eglise Eglise Ville Fraize lieuville rue de l'Eglise Eglise Fraize Departement Vosges

Fraize Fraize Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fraize/

CONCERT AVEC L’ENSEMBLE VOCAL COTTON FIELDS Fraize 2022-12-17 was last modified: by CONCERT AVEC L’ENSEMBLE VOCAL COTTON FIELDS Fraize Fraize 17 décembre 2022 Eglise rue de l'Eglise Fraize Vosges Fraize Vosges

Fraize Vosges