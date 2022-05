Concert avec l’ensemble Tarentule Musée des Beaux-Arts de Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Concert avec l’ensemble Tarentule Musée des Beaux-Arts de Lyon, 4 juin 2022, Lyon. Concert avec l’ensemble Tarentule

Musée des Beaux-Arts de Lyon, le samedi 4 juin à 14:00

Rendez-vous aux jardins The sound your eyes can follow Dans le jardin du musée, l’ensemble Tarentule explore en miroir l’aspect sculptural, architectural de la musique vocale contemporaine et de la musique vocale de la fin de la Renaissance.

Samedi 4 juin de 14h00 à 18h, passage toutes les 45 mn (14h, 14h45, 15h30, 16h15, 17h)

Dans le jardin du musée, l’ensemble Tarentule explore en miroir l’aspect sculptural, architectural de la musique vocale contemporaine et de la musique vocale de la fin de la Renaissance. Musée des Beaux-Arts de Lyon 20, place des Terreaux, 69001 Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Lyon 1er Arrondissement Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Musée des Beaux-Arts de Lyon Adresse 20, place des Terreaux, 69001 Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Lyon lieuville Musée des Beaux-Arts de Lyon Lyon Departement Métropole de Lyon

Musée des Beaux-Arts de Lyon Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Concert avec l’ensemble Tarentule Musée des Beaux-Arts de Lyon 2022-06-04 was last modified: by Concert avec l’ensemble Tarentule Musée des Beaux-Arts de Lyon Musée des Beaux-Arts de Lyon 4 juin 2022 lyon Musée des Beaux-Arts de Lyon Lyon

Lyon Métropole de Lyon