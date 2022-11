Concert, avec l’Ensemble la Sportelle « les 4 Chemins de Noël » Limogne-en-Quercy Limogne-en-Quercy Catégories d’évènement: Limogne-en-Quercy

Concert, avec l'Ensemble la Sportelle « les 4 Chemins de Noël »

Eglise de Limogne Place de l'église Limogne-en-Quercy

2022-12-21 20:00:00

Place de l’église Eglise de Limogne

Limogne-en-Quercy

Proposé par Esclau'Culture. Concert donné en l'église de Limogne-en-Quercy. +33 6 26 52 07 72

Place de l’église Eglise de Limogne Limogne-en-Quercy

