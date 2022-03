Concert avec l’ensemble Karoutza à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir, 13 mars 2022, Montoire-sur-le-Loir.

Concert avec l’ensemble Karoutza à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir

2022-03-13 17:00:00 – 2022-03-13

Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher

7 EUR Concert avec l’ensemble Karoutza à Montoire-sur-le Loir. Le violoniste bulgare Nikolay Kisyov est accompagné d’une chanteuse et d’un guitariste pour une grande promenade dans les musiques et chants traditionnels d’Europe centrale et orientale. Des rythmes langoureux ou festifs à souhait, des chants populaires anciens mais indémodables, voilà ce qui vous attend et vous ravira, c’est sûr !

Pour le démarrage de la saison, un concert dynamique et chaleureux aura lieu avec l’ensemble Karoutza.

+33 2 54 85 28 95

Karoutza

Montoire-sur-le-Loir

