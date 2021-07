La bussiere Château de La Bussière La Bussière Concert avec l’ensemble ARCAM Château de La Bussière La bussiere Catégorie d’évènement: La Bussière

Château de La Bussière, le dimanche 25 juillet à 20:30

L’ensemble à cordes ARCAM (Association Rurale Culturelle Arts et Musiques) de douze musiciens vous présentera un programme classique dans le cadre du château de La Bussière.

Voir http://www.chateau-de-la-bussiere.fr

L'ensemble à cordes ARCAM (Association Rurale Culturelle Arts et Musiques) de douze musiciens vous présentera un programme classique dans le cadre du château de La Bussière.

