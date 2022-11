Concert avec l’école de musique au Musée de l’illustration Moulins Moulins Catégories d’évènement: Allier

Moulins

Concert avec l’école de musique au Musée de l’illustration Moulins, 26 novembre 2022, Moulins. Concert avec l’école de musique au Musée de l’illustration

26 Rue Voltaire Musée de L’illustration Moulins Allier Musée de L’illustration 26 Rue Voltaire

2022-11-26 14:30:00 14:30:00 – 2022-11-26 17:00:00 17:00:00

Musée de L’illustration 26 Rue Voltaire

Moulins

Allier Moulins L’école de musique et ses élèves de la classe de violoncelle animeront des moments musicaux en lien avec l’exposition +33 4 70 35 72 58 Musée de L’illustration 26 Rue Voltaire Moulins

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Moulins Autres Lieu Moulins Adresse Moulins Allier Musée de L'illustration 26 Rue Voltaire Ville Moulins lieuville Musée de L'illustration 26 Rue Voltaire Moulins Departement Allier

Moulins Moulins Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moulins/

Concert avec l’école de musique au Musée de l’illustration Moulins 2022-11-26 was last modified: by Concert avec l’école de musique au Musée de l’illustration Moulins Moulins 26 novembre 2022 26 rue voltaire Musée de l'illustration Moulins Allier Allier moulins

Moulins Allier