Concert avec le trio « RAPSODY » Salle de la Bourse Cahors, vendredi 26 avril 2024.

L’association Musiques en Liberté, vous propose un concert avec trio « RAPSODY », le vendredi 26 avril 2024 Salle de la Bourse place Rousseau Cahors à 20 h 30 en partenariat avec la MJC .

Une buvette sera proposée par la MJC.

Hommage aux Poètes de la chanson Française

Ce trio inscrit son voyage musical en notes chaudes et colorées parfois mélancoliques ou bien rythmées.

Nos trois musiciens rendent hommage à la chanson française à leur manière !

Brel, Ferrat, Brassens, Nougaro, Aznavour, Bécaud … sont ici à l’honneur avec des interprétations personnelles qui swinguent et matinées d’afro-cubain …

Laisse toi simplement porter, laisse les te parler … Des choses les plus simples De l’amour, (Aldo Romano) des choses de la vie. Que deviendra cet homme aux Mains d’or de Bernard Lavilliers ? Chutt… écoute ces amours qui passent, Ces amours d’errance ou de souffrance (La Javanaise, Comme ils disent). La Bohème, ces amours précieux, Les vieux amants, Sarah. Ces amours qui emmènent, au café du canal, avec les anges. Écoute cet Hymne à l’amour, car que serais je sans toi, la femme est l’avenir de l’homme. Comme l’a chanté le poète Léo Ferré … Chutt… écoute !!! C’est extra

Trois musiciens chevronnés et complices depuis plus de quinze ans:

Éric Payan au piano, Gérard Grimal à la batterie et au chant, et Philippe Panel à la contrebasse revisitent ce répertoire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:30:00

fin : 2024-04-26

Salle de la Bourse Place Rousseau

Cahors 46000 Lot Occitanie

