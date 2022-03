Concert avec le Quartet Swing Troubadour Onans, 6 mars 2022, Onans.

Concert avec le Quartet Swing Troubadour JAZZ CLUB Jean Paul TOMAS 5 rue du tilleul Onans

2022-03-06 18:00:00 – 2022-03-06 21:00:00 JAZZ CLUB Jean Paul TOMAS 5 rue du tilleul

Onans Doubs Onans

EUR Concert au jazz club d’Onans !

Stéphane et ses musiciens, vont vous faire redécouvrir l’univers de Charles TRENET.

Sans Charles TRENET nous serions tous des comptables. Cette phrase prononcée par Jacques BREL, illustre à merveille ce que fût Charles TRENET pour la chanson française .

SWING TROUBADOUR, équipage à cordes vocales et instrumentales, vous propose une traversée dans l’imaginaire sinueux du Fou Chantant, entre paysages enchantés et rythmes endiablés. Ressuscitons le temps d’un soir l’âme d’un poète effervescent, parfois à contre-courant mais dont la source ne tarit jamais.

tomas.jp@wanadoo.fr +33 3 81 94 08 07

JAZZ CLUB Jean Paul TOMAS 5 rue du tilleul Onans

