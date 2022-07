Concert avec le Piano Migrateur – Chamberlière Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

2022-11-04 18:00:00

Drôme Concert Sonates de Mozart par Sylvie Sagot-Duvaroux (piano).



La Cie E il Piano va installe tout l’automne dans les MPT de Valence son paino quart de queue Bechstein 1928 pour une série d’ateliers suivis de concerts gratuits. MPT de la Chamberlière 82 rue Jean Vilar Valence

