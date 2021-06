Castillonnès Castillonnès 47330, Castillonnès Concert avec le pianiste Rodolphe MENGUY et le violoniste Nicolas GARRIGUECS Castillonnès Castillonnès Catégories d’évènement: 47330

Castillonnès

Concert avec le pianiste Rodolphe MENGUY et le violoniste Nicolas GARRIGUECS
2021-06-12

8 EUR
Schumann, Schubert, Brahms.

