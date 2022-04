CONCERT AVEC LE PETIT PRODIGE MANOÉ

CONCERT AVEC LE PETIT PRODIGE MANOÉ, 19 août 2022, . CONCERT AVEC LE PETIT PRODIGE MANOÉ

2022-08-19 20:30:00 – 2022-08-19 20:30:00 Manoé a découvert le violon à l’âge de 5 ans.

Depuis, il étudie au conservatoire de Clermont-Ferrand et joue aussi bien devant sa famille que du public. dernière mise à jour : 2022-04-26 par

